Tunceli'de yolu kapalı köydeki hasta çocuk, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde yüksek ateş şikayeti bulunan D.A.G. (7), yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köyden paletli ambulansla alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Ovacık ilçesine bağlı Çakmaklı köyünde yüksek ateş şikayeti bulunan D.A.G. (7) için ailesinin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi ekipleriyle koordinasyon kurularak yol açma çalışması başlatıldı. Zorlu arazi koşulları ve olumsuz hava şartlarına rağmen paletli ambulansla köye ulaşan sağlık ekipleri, D.A.G.'ye ilk müdahaleyi evinde yaptı. Çocuk, daha sonra güvenli şekilde ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. D.A.G.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.