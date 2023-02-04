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Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

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Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor Yoğun yağan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerdeki kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

ERZURUM - Yoğun yağan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerdeki kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan bir çok köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Aşkale şubesi ekipleri Kar yağışı sonrasında sabahın erken saatlerinde köy yollarının açılması için başlattıkları çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Bir taraftan yolların açılması karşısında bir taraftan da kar yağışının aralıksız yağmaya devam etmesi ekiplerin işlerini zorlaştırıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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