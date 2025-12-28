Kars'ta kardan yolu kapanan köydeki hamile kadın ekiplerce hastaneye yetiştirildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde kar nedeniyle kapanan köyde doğum sancısı çeken 25 yaşındaki hamile kadın, sağlık ekiplerinin çabalarıyla hastaneye ulaştırıldı. Taşbilek köyünde yaşanan olay, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla gerçekleştirildi.
Taşbilek köyünde yaşayan 25 yaşındaki K.G'nin doğum sancısı çekmesi üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye gidemeyen sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.
Sağlık ekipleri, karla mücadele ekiplerinin köy yolunu açmasıyla hamile kadına ulaştı.
Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kadın, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.