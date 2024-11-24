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Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 16 İlde Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 16 İlde Eğitime 1 Gün Ara Verildi
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Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 16 ilde ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklar, olumsuzlukları engellemek amacıyla tatil yapıldığını duyurdu.

(ANKARA) - Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 16 ilde, Ordu ve Adana'nın bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi

16 ilin valiliklerinden ve 16 ilçenin kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları engellemek amacı ile okulların 1 gün süreli tatil edildiği bildirildi. Kar tatilinin kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personeli de kapsadığı valilik ve kaymakamlıkların açıklamalarında bildirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle, Bolu, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Malatya, Tokat, Yozgat, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Giresun ve Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda ve Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime yarın ara verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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