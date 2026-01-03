Batman'da yolu kardan kapanan köydeki hasta, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Batman'ın Gercüş ilçesinde köy yolunun kapanması nedeniyle rahatsızlanan 92 yaşındaki Mehmet Selim Kardaş, jandarma helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.
BATMAN'ın Gercüş ilçesi Kırkat köyünde, yoğun kar nedeniyle yol kapanınca, rahatsızlanan Mehmet Selim Kardaş (92), jandarma helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.
Kırkat köyünde rahatsızlanan Mehmet Selim Kardaş'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yoğun kar nedeniyle köy yolunun kapanması ve kara ambulansının bölgeye ulaşamaması üzerine Diyarbakır Jandarma Havacılık Grup Komutanlığı'ndan helikopter talep edildi. Bölgeye sevk edilen helikopter, köye indi. Mehmet Selim Kardaş, helikopterle alınıp kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,