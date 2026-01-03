Haberler

Batman'da yolu kardan kapanan köydeki hasta, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde köy yolunun kapanması nedeniyle rahatsızlanan 92 yaşındaki Mehmet Selim Kardaş, jandarma helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesi Kırkat köyünde, yoğun kar nedeniyle yol kapanınca, rahatsızlanan Mehmet Selim Kardaş (92), jandarma helikopteriyle Diyarbakır'a sevk edildi.

Kırkat köyünde rahatsızlanan Mehmet Selim Kardaş'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yoğun kar nedeniyle köy yolunun kapanması ve kara ambulansının bölgeye ulaşamaması üzerine Diyarbakır Jandarma Havacılık Grup Komutanlığı'ndan helikopter talep edildi. Bölgeye sevk edilen helikopter, köye indi. Mehmet Selim Kardaş, helikopterle alınıp kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Görüşmeler başladı

Hakan imzayı atıyor! Görüşmeler başladı
ABD ile Venezuela arasındaki çatışma çok eskiye dayanıyor! Chavez'in sözleri yeniden gündem

Çatışma çok eskiye dayanıyor! Chavez'in sözleri yeniden gündem
Saldırıların ardından Venezuela Savunma Bakanı sığınaktan açıklama yaptı

Saldırılarda öldüğü söylenen savunma bakanı sığınaktan açıklama yaptı
'Mümkün değil' denilen oldu! Real Madrid'den Arda için şoke eden karar

"Mümkün değil" denilen oldu! Arda için şoke eden karar
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı

Osimhen'den 750 bin dolarlık hamle! Görenler gözlerine inanamadı