Yoğun bakımdaki hastanın adına oy kullanıldı iddiası

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Çalkaya köyünde, seçim günü yoğun bakımda yatan Bedri Canpolat adına oy kullanıldığı öne sürüldü. Bedri Capolat'ın oğlu Kenan Canpolat, '14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta köy muhtarı, bizden habersiz babamın oyunu kullanmış. 28 Mayıs'ta babam Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım bölümünde yattığı halde oyu kullanılmıştır. Babamın hakları gasp edilmiştir' dedi.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Çalkaya köyünde, seçim günü yoğun bakımda yatan Bedri Canpolat adına oy kullanıldığı öne sürüldü. Bedri Capolat'ın oğlu Kenan Canpolat, "14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta köy muhtarı, bizden habersiz babamın oyunu kullanmış. 28 Mayıs'ta babam Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım bölümünde yattığı halde oyu kullanılmıştır. Babamın hakları gasp edilmiştir" dedi.

Elazığ'da yaşayan Kenan Canpolat, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi ile cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turunda, sağlık sorunları nedeniyle kayıtlı bulunduğu Çalkaya köyünde bulunamayan babası Bedri Canpolat adına oy kullanıldığını iddia etti. Kenan Canpolat, şunları söyledi:

"BABAMIN HAKLARI GASP EDİLMİŞTİR"

"Bizler, Maden Çalkaya nüfusuna kayıtlı olup Elazığ merkezde oturmaktayız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta köy muhtarı, bizden habersiz babamın oyunu kullanmış. 28 Mayıs'ta babam Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım bölümünde yattığı halde oyu kullanılmıştır. Babamın hakları gasp edilmiştir. Gereğinin yapılmasını arz ederim."