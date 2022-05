Yoğun bakım kapısında 10 yıldır çocuğunu bekliyor: Beni hissediyor, mutlu oluyor

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, 2012'de doğduktan 17 gün sonra solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve kas hastalığı teşhisi koyulan Elif Nur Erdemes'in annesi Fatma Erdemes, 10 yıldır her gün yoğun bakım kapısında bekliyor. Sadece gözlerini hareket ettirebilen kızı Elif Nur ile iletişimi bu şekilde kuran ve odadayken elini hiç bırakmayan Erdemes, "Beni hissetsin ve bilsin. Nasıl tedavisini her gün alıyorsa anne sevgisini de her gün almasını istiyorum. O benim için çok özel. Beni hissediyor, mutlu oluyor" dedi. Hastane çalışanları da her gün yoğun bakım kapısında gördükleri Fatma Erdemes'i 'yılın annesi' seçerek, çiçek verdi.

Fatma (41) ve Mustafa (43) Erdemes çifti, 2002 yılında dünyaevine girdi. 6 çocukları olan çiftin 5'inci çocukları Elif Nur, 2012'de dünyaya geldi. Elif Nur, 17 günlükken solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerinde kas hastalığı teşhisi koyulan Elif Nur, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı. 17 günlükken annesinin kucağından kopan Elif Nur, burada 2 yıl boyunca solunum cihazına bağlı yaşadı ardından 2014 yılında kurulan ve 12 hastaya aynı anda hizmet verebilen Dicle Üniversitesi Çocuk Palyatif Yoğun Bakım Merkezi'ne nakledildi. Çocuğundan ayrı kalamayan Fatma Erdemes, kızı kendisinin orada olduğunu hissetsin, diye 10 yıldır her gün yoğun bakım kapısında bekliyor. Sabah erken saatlerde hastaneye gelen ve akşam geç saatlerde çıkan Erdemes, kızının iyileşmesini bekliyor. Fatma Erdemes, içeri girince de sadece gözlerini hareket ettirebilen Elif Nur ile iletişimi bu şekilde kurarak, elini tutuyor ve kızını öpüyor. Her gün bu duruma tanık olan yoğun bakım çalışanları da Fatma Erdemes'i 'yılın annesi' seçerek, çiçek ve hediyeler verdi.