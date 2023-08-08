YMP lideri Mutlu: Yayın direktörüyle görüştüm, Atatürk dizisi Disney'de yayınlanacak

YMP Genel Başkanı Mutlu: Atatürk dizisi bitmediği için yayınlamadıklarını söylediler

YMP Genel Başkanı Mutlu: Disney, Türkiye'yi kaybetmek istemiyor

Tuçe GÖLCÜ-Burak KESKİNCİ/İSTANBUL, - Dijital yayın platformu Disney Plus geçtiğimiz günlerde, Atatürk' dizisini yayınlamama kararı almıştı. Kamuoyunda büyük tepkilere yol açan gelişme sonrası New York'ta bulunan Disney kanalının ofisine gittiğini ve yayın direktörüyle görüştüğünü söyleyen Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Onlara Türk toplumunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hassasiyetlerinin ne kadar farklı olduğunu anlattım. Onlar da Türkiye'yi kaybetmek istemediklerini, dizi bitmediği için yayımlamadıklarını ve önümüzdeki günlerde dizinin yayınlanacağını söylediler. Türkiye'nin gücünü hissettiklerini gördüm. Gurur verici bir olaydı" açıklamasında bulundu.

Dijital yayın platformu Disney Plus, bu yıl Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisini yayınlayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Atatürk dizisine yer vermeme kararı alan şirket kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Ünlü isimler şirketi boykot ettiğini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Kamuoyunda tartışılan bu konunun detaylarını öğrenmek için New York'ta bulunan Disney ofisine giden Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, konunun Beyaz Saray'da da konuşulduğunu da ileri sürdü.

"ERMENİ LOBİSİ GÜÇLÜ ANCAK AMERİKA'DA TÜRK LOBİSİ DE ÇOK GÜÇLÜ"

Konuyla ilgili görüşlerini ifade eden Teoman Mutlu, "Disney Plus yönetimi ve idarecilerinin Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; Türk insanının, Türk toplumunun ve dünya üzerinde yaklaşık 100 milyon Türk nüfusunun kırmızı çizgisi olduğunu düşünmesi gerekiyordu. Böyle bir karar alarak çok büyük hata yaptılar. Çünkü Türk insanı, kırmızı çizgisi olan Türkiye'nin kurucusuna, hassas bir duygusallıkta. Basında ve her yerde duyduğumuz üzere bu kararın Ermeni lobisi ile alakalı olduğu söyleniyor. Fakat Ermeni lobisi 10 yıldan beri lobicilik faaliyetlerini güçlü bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Ermeni lobisi güçlü ancak Amerika'da Türk lobisi de çok güçlü. Dizinin onların baskısıyla kaldırılma ihtimali yüksek ama inanıyorum ki Türk insanının baskısı, Türk insanının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisi onları aldıkları bu yanlış karardan vazgeçirecektir diye düşünüyorum" dedi.

"BEYAZ SARAY GAZETECİLER CEMİYETİ BAŞKANI BANA RANDEVU OLUŞTURDU"

Beyaz Saray'a davetli olarak gittiğini ve oradan da Disney yöneticileriyle görüşmek için New York'a geçtiğini ifade eden YMP Genel Başkanı Mutlu, "Seçimlerden sonra temaslarda bulunup ilk davet edilen parti ve genel başkan olarak Beyaz Saray'da bulunmak benim için çok özeldi. ABD Başkanı Joe Biden'in ekibiyle ekonomiden tutun bütün konularla istişarede bulunduk. Bu olaylar olunca orada Beyaz Saray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kelly O'Donnell hanımefendi ile sohbet ederken kendisinin Disney yönetim kurulunda çok iyi bir tanıdığı olduğunu öğrendim. Orada bana bir randevu oluşturdu. Beyaz Saray'daki temaslarımız bittikten sonra New York'a döndüm ve kanalın ofisine gittim" diye konuştu.

"BU TÜRK TOPLUMUNUN BÜYÜK BİR ZAFERİDİR"

Disney ofisinde yayın direktörü ile görüştüğünü ifade eden YMP Genel Başkanı Mutlu, "Beni çok hoş karşıladılar. Kendilerine Türkiye'nin hassasiyetini bildirdim. Onlara karşı bir kınama yapmadığımızı fakat verdikleri kararın çok yanlış olduğunu söyledim. Türk toplumunun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hassasiyetlerinin ne kadar farklı olduğunu anlattım. Burada verdikleri en büyük mesaj şu oldu; 'Biz Türkiye'yi asla kaybetmek istemiyoruz. Sadece bu dizi bitmediği için biz yayınlamadık. Önümüzdeki haftalarda bu diziyi yayınlayacağız. Yanlış anlaşılmalar olmaması gerekiyor' dediler. Ben de onlara, şu anki hararetli olan ortamı aşağı indirebilmek için bu durumu küçük bir basın metniyle açıklamaları gerektiğini söyledim. Bunu da yapacaklarını söylediler. Bu Türk toplumunun büyük bir zaferidir. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim; Türkiye'nin gücünü hissettiklerini gördüm. Gurur verici bir olaydı. Ermeni lobisi değil dünya birleşse Türk insanının el ele, omuz omuza hareket ettiği zaman yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını orada gördüm" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÇOK GÜÇLÜ OLDUKLARINI SÖYLEDİLER"

Disney yetkililerinin kendilerine baskı geldiği yönünde net bir cümle kullanmadıklarını söyleyen Mutlu, "Sadece yapıtın yüzde 100 bitmediğini ve kendilerinin yanlış anlaşıldığını aktardılar. Sanıyorum ki biz önümüzdeki haftalarda sözde Ermeni lobisine karşı büyük bir zafer kazanacağız. Bana göre bu dizinin yayınlanması Türk halkına bir özür niteliğindedir. Aynı zamanda Disney kanalının Türkiye'den çekilmek istediği yönünde bir duyum almıştım. Onlara bunu da sordum, onlar ise böyle bir şeyin olmadığını ve Türkiye'de çok güçlü olduklarını söylediler" dedi.

"SOSYAL MEDYADA BİR TROLL DURUMU OLMUŞ OLABİLİR DİYE DE DÜŞÜNMEK LAZIM"

Söylentilerin çıkış kaynağının belli olmadığını söyleyen Mutlu, "Bir anda ortaya Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile alakalı bir intro çıktı. Bu intronun sonunda da dizinin Ermeni lobisi nedeniyle yayımlanmayacağı söylendi. Açıkçası şu ana kadar bunu kimin söylediğini ben teyit edemedim ve hiçbir yerde göremedim. Sosyal medyada bir troll durumu olmuş olabilir diye de düşünmek lazım. Çünkü benim görüştüğüm yönetici ısrarla dizinin bitmediğini ve bittiği zaman yayınlanacağını söyledi. İntroyu çeken bir kurumun diziyi neden yayınlamak istemeyeceğini anlattılar. Ermeni lobisi söylentisini asla doğrulamadılar. Söylentileri yüzde 100 kabul etmiyorlar, diziyi kaldırmadıklarını iddia ediyorlar. Ama bu hassasiyet Türkiye'de neden bu şekilde bir gündem haline geldi, ona da bakmak lazım" diye konuştu.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E HİÇBİR ŞEY YAPAMAYACAKLAR"

Bu konunun Beyaz Saray'da da gündeme geldiğini söyleyen Mutlu, şunları ekledi:

"Orada görüştüğüm üst düzey danışmanlardan biri bu konuyu sordu. Bunun bizim kırmızı çizgimiz olduğunu söyledim. Bu konunun oralara kadar yansıması bile belli ki farklı bir algı yaratmış. Orada şu görüldü ki; Bu diziyi gerçekten Ermeni lobisi baskısı nedeniyle kaldırmış olsalar bile demek ki Türk lobisi isterse, Ermeni lobisi değil bütün lobilerin hepsi birleşse de Türkiye Cumhuriyetine, Türk insanına, özellikle bu devletin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hiçbir şey yapamayacaklar."

"TÜRK TOPLUMUNUN NASIL BİR CEVAP VERECEĞİNİ ONLARA İSPATLAMIŞ OLDUK"

Bu konuyla ilgili Türk toplumunu da sağduyuya çağıran Yerli ve Milli Partisi Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Bu durum kırmızı çizgimiz fakat konuları iyice anlamamız lazım. Zaman bize ne olduğunu gösterecek. Sağduyulu olmak ama gerektiği zaman yumruğu masaya vurmayı bilmek lazım. Türk toplumu doğruysa da yanlışsa da yumruğunu masaya vurdu. İleride Ermeni lobisi farklı bir konularla ilgili lobicilik yapacaksa Türk toplumunun nasıl bir cevap vereceğini onlara ispatlamış olduk" dedi.