YKS'ye koşarak yetişme yarışı

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Ordu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumuna yetişmek isteyen öğrenciler, kapının kapanmasına saniyeler kala içeri girebildi. Sınav için emniyet güçleri güvenlik önlemleri aldı.

YKS'ye koşarak girdiler

ORDU - Ordu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumuna yetişmek isteyenler, kapının kapanmasına saniyeler kala içeriye girebildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu saat 10.15'te başladı. 165 dakika sürecek olan sınav için öğrenciler erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okul önlerine velileri ve yakınları ile geldi. Toplamda 10 bin 268 adayın başvurduğu sınav için emniyet güçleri de güvenlik önlemleri aldı. Okullarda, son saniyede salona girmek isteyen öğrenciler koşarak sınava yetişti.

Adaylar, sınavın başlaması ile salonda ter dökerken, aileleri ise okul çevresinde ve sahilde Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Güncel
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