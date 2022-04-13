YKS'ye girecekler bu deneme sınavıyla Türkiye genelindeki rakipleriyle kendilerini kıyaslayabilecek

Yks her sene ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. Başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini bekliyorlar. Yks ; TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda düzenlenecek. Bu sene, 18 Haziran Cumartesi günü TYT sınavı; 19 Haziran Pazar günü AYT ve YDT sınavları yapılacak. Üniversite tercihine giden yolda üç sınavda hayati öneme sahip. Uzmanlar, sınava hazırlanan adayların YKS yazılı deneme sınavı gibi eğitim odaklı etkinliklere katılması öneriliyor.

ADAYLARA KENDİLERİNİ KIYASLAMA İMKANI

YKS Yazılı Deneme Sınavı, bu yıl 14 Mayıs Cumartesi ve 15 Mayıs Pazar günlerinde Beras Yayınları öncülüğünde düzenlenecek. 14 Mayıs Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT), 15 Mayıs Pazar günü de Alan Yeterlilik Testi (AYT) yapılacak. Dileyenler, sınava yüz yüze girmek yerine çevrim içi erişim sağlayabilecek. Adaylar, YKS Yazılı Deneme Sınavı sayesinde, Türkiye genelindeki rakipleriyle kendilerini kıyaslayacak.

ÇÖZÜMLERE KAREKOD SİSTEMİYLE ULAŞABİLECEKLER

EYazılı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, YKS Yazılı Deneme Sınavı için adaylardan 50 TL'lik ücret talep ediliyor. Bu tutar, hem TYT'yi; hem de AYT'yi kapsıyor. Adaylar, bu sınav sayesinde Türkiye genelindeki sıralamalarını öğrenmekle kalmayıp; yanlış yaptıkları soruların çözümlerine karekod sistemiyle ulaşacak. Üstelik, sınavda 250 ham puan ve üzerinde derece elde eden kimseler, Beras Yayınları'nın anlaşmalı olduğu okullardan yüzde 10 ile 20 arasında indirim kazanacak.

KORKULARIZLA YÜZLEŞİN

Sınava daha çok 12'nci sınıf statüsündeki öğrenciler katılım sağlıyor olsa da, 9, 10 ve 11'inci sınıftaki öğrencilerin katılımı da mevcut. Sınav stresi ve heyecanıyla başa çıkmak isteyen üniversite adayları, https://eyazili.com/ adresinden kayıt yaptırabilecekleri deneme sınavları sayesinde korkularıyla yüzleşiyor.