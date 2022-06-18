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Son dakika... YKS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika... YKS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu

Son dakika gündem haberine göre YKS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştuYÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) çeşitli sebeplerle geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu.

YKS'ye geç kalan adayların yardımına polis koştu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) çeşitli sebeplerle geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, çeşitli kentlerde geç kalan öğrencilerin polis ekipleri tarafından sınav merkezlerine götürülürken çekilen videolarını Twitter'daki hesabından paylaştı. Görüntülerde adayların polis ekip araçları ve motosikletli ekipler tarafından sınav merkezlerine götürüldüğü görüldü. Video ile birlikte paylaşılan mesajda, "İhtiyaç duyduğunuz her anda tam zamanında yanınızdayız. YKS'ye geç kalan öğrencilerimizi sınava yetiştirdik" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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