YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) başvuran en genç adayın 15, en yaşlı adayın 89 yaşında olduğunu belirterek, "Sınava başvurular, 18-22 yaş arasında yoğunlaşmış durumda.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 17-18 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) başvuran en genç adayın 15, en yaşlı adayın 89 yaşında olduğunu belirterek, "Sınava başvurular, 18-22 yaş arasında yoğunlaşmış durumda. 50 yaş ve üzeri 29 bin 650 başvuru bulunuyor." ifadesini kullandı.

Ersoy, 2023-YKS hakkında değerlendirmelerde bulunduğu yazılı açıklamasında, ulusal çapta büyük bir sınav organizasyonunun çalışmalarını başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

YKS'ye 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğunu belirten Ersoy, üç oturumdan oluşan YKS'nin KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacağını vurguladı.

Ersoy, YKS oturumlarına katılacak aday sayılarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"YKS'nin 17 Haziran Cumartesi saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak. 18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise İngilizce'den 316 bin 572, Arapça'dan 13 bin 774, Almanca'dan 4 bin 705, Fransızca'dan bin 745, Rusça'dan bin 218 kişi sınava girecek. Sınav, bin 434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 49 bin 108 kişi görev alacak."

561 bini aşkın aday bir yükseköğretim programına kayıtlı

Bayram Ali Ersoy, bu yıl 22 sınav merkezinde ilk defa YKS yapılacağını kaydetti.

Lise son sınıfta okumakta olan aday sayısının 881 bin 407, lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayısının ise 1 milyon 438 bin 755 olduğunu aktaran Ersoy, "Bir yükseköğretim programına yerleşen fakat kayıt yaptırmayan aday sayısı 50 bin 41, bir yükseköğretim programına kayıtlı aday sayısı 561 bin 707, yükseköğretim programından mezun olan aday sayısı 514 bin 87, yükseköğretimden kaydı silinen aday sayısı 81 bin 469 oldu." dedi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, en genç ve en yaşlı adaylara ilişkin, "2023-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday 89 yaşında. Sınava başvurular 18-22 yaş arasında yoğunlaşmış durumda. 50 yaş ve üzeri 29 bin 650 başvuru bulunmaktadır." bilgisini aktardı.

Ersoy, YKS'ye başvuran adayların okul türlerine göre dağılımına ilişkin, "Adayların 1 milyon 150 bin 464'ü Anadolu lisesi, 756 bin 485'i açık lise, 815 bin 896'sı meslek lisesi, 376 bin 602'si liselerden, 265 bin 855'i imam hatip lisesi, 94 bin 806'sı fen lisesi, 22 bin 194'ü teknik lise, 45 bin 164'ü diğer liselerden oluşuyor." bilgilerini paylaştı.

"Sınavdan 15 dakika önce kapılar kapatılacak"

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS soru dağılımları konusunda şu hatırlatmayı yaptı:

"17 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT); Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 18 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanmış olacak."

13 binin üzerinde engelli aday

ÖSYM Başkanı Ersoy, engelli adaylara ilişkin hazırlıkları konusunda, "2023 YKS'de bin 115 binada engelli aday ataması gerçekleştirildi. Bu binalarda engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 13 bin 513 engelli aday girecek. AYT'ye 9 bin 528, YDT'ye ise bin 165 engelli aday katılacak." bilgisini verdi.

Engelli adaylar için 2023 YKS'de, üç oturumda toplam 10 bin 103 okuyucu ve işaretleyicinin görev yapacağını bildiren Ersoy, engelli adayların sınavda karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği

Deprem bölgesine belli aralıklarla ziyaret ettiklerine dikkati çeken Ersoy, bölgede nüfus hareketliliğinin fazla olmasından dolayı sınav görevli sayısını ve binaları bu kapsamda düzenlediklerini anlattı.

Ersoy, deprem bölgesindeki adaylardan sınav ücreti almadıklarını hatırlatarak, böylece 2023-YKS'de toplam 1 milyon 27 bin 209 adayın sınav ücretinden muaf olduğunu bildirdi.

Sınava ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adaylara ulaşım ve barınma desteği sağlanacağını hatırlatan Ersoy, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları tamamladıklarını kaydetti.

En üst düzeyde güvenlik tedbirleri

Bayram Ali Ersoy, sınavın yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını vurgulayarak, "Sınav evraklarını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanmaktadır. Adaylar, sınav uygulanacak okullarda görevlileri tarafından detaylı aramadan sonra sınıflara alınacak." ifadelerini kullandı.

Toplu taşımaya yönelik tedbirler

Sınav günleri toplu taşıma araçlarının yeterli sayıda hizmet vermelerinin sağlanması için ilgili kurumlarla yazışmaların yapıldığını aktaran Ersoy, sınav binalarının olduğu bölgelere daha sık seferler düzenlenmesinin belediyeler tarafından sağlanacağını, belirli illerde aday ve görevlilerin sınav binalarına sorunsuz ve zamanında ulaşmaları için belediyeler ve emniyet müdürlüklerinin gerekli tedbirleri aldığı bilgisini verdi.

"Sınav günleri nüfus müdürlükleri açık tutulacak"

Bayram Ali Ersoy, adayların sınava gireceği salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin 31 Mayıs'ta adayların erişimine açıldığını hatırlatarak, şu uyarılarda bulundu:

"Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorunda. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların mağdur olmamaları için ivedilikle nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekmektedir. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacaktır."

"Tüm paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz"

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS'nin güven ve huzur içinde tüm sınav merkezlerinde eş güdüm halinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumların işbirliğinde gereken önlemlerin alındığını kaydetti.

Sınavın güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için il ve ilçe sınav koordinatörlerinin koordinasyonunda illerde rektörlerin başkanlığında, ilçelerde kaymakamların başkanlığında Sınav Koordinasyon Kurullarının toplandığını belirten Ersoy, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri, sağlık müdürlükleri, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve nüfus müdürlüklerinden temsilcilerin toplantılara katıldığını anlattı.

2023-YKS'de üç oturumda yaklaşık 1 milyon kişinin görev alacağını aktaran Ersoy, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversite rektörlükleri ve diğer kamu kurumlarıyla koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Sınavla ilgili tüm önlemlerin alındığını bildiren Ersoy, desteklerinden dolayı ilgili tüm kurumlara teşekkür etti.

Öte yandan, 2022 YKS'ye 3 milyon 243 bin 334 aday başvurmuştu.