YKS Sonuçları Açıklandı: Duran'dan Öğrencilere Başarı Dileği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları hakkında yaptığı açıklamada, öğrencilere başarılı bir üniversite hayatı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarına ilişkin, "Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve güzelliklerle dolu bir üniversite hayatı diliyorum." ifadesini kullandı.
Duran, sosyal medya hesabından YKS sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kıymetli öğrencilerimizin büyük emeklerle hazırlandığı YKS'nin bugün açıklanan sonuçları tüm öğrencilerimize, ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve güzelliklerle dolu bir üniversite hayatı diliyorum."