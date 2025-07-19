YKS Sonuçları Açıklandı: Duran'dan Öğrencilere Başarı Dileği

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları hakkında yaptığı açıklamada, öğrencilere başarılı bir üniversite hayatı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarına ilişkin, "Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve güzelliklerle dolu bir üniversite hayatı diliyorum." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından YKS sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli öğrencilerimizin büyük emeklerle hazırlandığı YKS'nin bugün açıklanan sonuçları tüm öğrencilerimize, ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Tüm öğrenci kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversite ve bölümlere yerleşmesini temenni ediyor; her birine başarılı, verimli ve güzelliklerle dolu bir üniversite hayatı diliyorum."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
Galatasaray İtalyan takımını mahkemeye veriyor

Galatasaray İtalyan takımını mahkemeye veriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi

Adıyaman'da sürprizli seçim! AK Parti ve YRP, CHP'nin adayına oy verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.