YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin 'sonuc.osym.gov.tr' sayfasından öğrenebilecek. ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün, açıklamasında "18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretimöğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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