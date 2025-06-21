YKS Sınavında Geç Kalma Krizi: Veliler ve Görevliler Arasında Gergin Anlar

KÜÇÜKÇEKMECE'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), geç kalan kızın babası duvara çıkarak görevliye seslendi. Dışarda sınava giren çocuklarını bekleyen diğer velilerden babaya tepki yağdı. Başka bir okulda kapılar kapandıktan saniyeler sonra gelen öğrenci içeri alınmadı. Dışarda bekleyenlerin tepkisi üzerine görevliler kapıları açarak öğrenciyi sınava aldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün saat 10.15'te gerçekleşen birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu. 15 dakika önce kapıların kapandığı sınava her sene olduğu gibi bu sene de geç kalanlar oldu. Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan Behiye Selim Para Ortaokulu'nda adaylardan biri, bir dakika geç kalınca sınava alınmadı. Kapıları kapatan görevlilere sesini duyurmak isteyen baba ise okulun duvarına çıkarak bağırmaya başladı. Dışarda sınava giren çocuklarını bekleyen diğer veliler, 'Camlar açık, çocuklar sınavda' şeklinde tepki göstererek babayı duvardan indirdi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi'nde ise kapılar kapandıktan saniyeler sonra gelen öğrenci içeri alınmadı. Öğrencinin bütün çabalarına rağmen kapıyı açmayan görevlilere bekleyen velilerden tepki yağdı. Tepkilerin artması üzerine görevliler kapıları açarak öğrenciyi sınava aldı. Duruma sevinen veliler alkışlayarak öğrenciye destek çıktı. Yaşanan o anlar ise okulun önünde bekleyen veliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.