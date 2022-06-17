YKS öncesi Zuhuratbaba türbesi doldu taştı

HAFTA sonu yapılacak YKS öncesi lise son sınıf öğrencileri, aileleriyle Zuhuratbaba türbesine gelerek dua etti.

Bakırköy'deki Zuhuratbaba Türbesi, cumartesi ve pazar günleri yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi ziyaretçi akınına uğradı. Türbeye gelen öğrenciler ve aileleri dualar ederken, getirdikleri şeker ve tespihleri çevredekilere dağıttı.

"LGS ZAMANINDA BURAYA GELMİŞTİM"

Yakını için dua etmeye gelen Özlem Demirbilek "Ben yeğenim için geldim Kerem'ime. İnşallah gönlüne göre verir Allah'ım. Bütün çocuklarımız içinde öyle. Benim çocuklarım da okuyor. Hepsi gelecek güzel günler için. Güzel günler, güzel şeyler inşallah onlar için olur. Hayatımız zor biliyorsunuz. İnşallah onları istediği her şey en güzel şekilde olur diye umut" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel