YKS öncesi ebeveynlere 'çocuklarınızı eleştirmeyin' tavsiyesi

BAHÇEŞEHİR Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Koordinatörü Sibel Durak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına girecek öğrencilere sınav öncesi ve sınav sırasında heyecanlarını ve kaygılarını azaltacak önerilerde bulundu. Ebeveynlerin sınav öncesinde çocuklarını eleştirmemelerini tavsiye eden Durak, "Sınav günü çocuğunuzu uğurlarken 'Elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum' gibi cümlelerle ona güvendiğinizi belli edin" dedi.

YKS için çok az bir süre kaldı. 18 Haziran Cumartesi yapılacak Temel Yeterlilik Testi'nin ardından 19 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testleri gerçekleştirilecek. Bahçeşehir Koleji PDR Bölümü Koordinatörü Sibel Durak, YKS öncesi öğrenciler ve velilerle önemli ipuçları paylaştı. "Sınavdan birkaç gün önce öğrenmeyle ilgili hazırlıklarınızı bitirmeye çalışın" diyen Durak, öğrencinin ders çalışarak kendini daha iyi hissedecekse son güne kadar çalışmayı sürdürebileceğinin altını çizdi. Durak, bu çalışma sırasında yeni bir konu öğrenmeye çalışmak yerine son birkaç günü tekrar ve test çözmeye ayırmanın yararlı olabileceğini de hatırlattı.

"Kendini mutlu ve huzurlu hissettiren olumlu bir kişi düşün. Bu tanıdığın bir kişi olabileceği gibi seni etkileyen ve model aldığın bir lider, düşünür ya da sanatçı da olabilir. Bu kişinin seni desteklediğini, sana heyecanını azaltacak tavsiyelerde bulunduğunu hayal et. Bu kişinin sana söylediği olumlu cümleyi birkaç kez içinden tekrarla. Nefes egzersizi heyecanını yönetmene yardımcı olur. Burnundan derin bir nefes al. Aldığın nefesi 1-2 saniye tut ve aldığın sürenin yaklaşık 2 katı kadar sürede yavaşça ağzından geri ver. Bedeninde hissettiğin heyecan yerine çevrendekilere odaklan. Kısa süreli bu bilinçli odak sapması kendini toparlamana yardımcı olur. 'Kalemi nasıl tutuyorum?', 'Kaçıncı sorudayım?' gibi sorulardan yararlanabilirsin. Bazen sadece daha kolay bir sorudan devam etmek heyecan ya da endişelerinin azalması için yeterli olabilir. Sınav sırasında zihninizin yorulduğunu hissediyorsanız ya da aynı soruyu tekrar tekrar okumaya başladıysan tekrar odaklanmak için birkaç saniye sınav salonundaki uzak bir noktaya bak; burnundan derin bir nefes alıp ağzından bu nefesi yavaşça ver. Yapabileceğini düşündüğün bir sorudan devam et. ya da 5-10 saniye gözlerini kapa ve alnına hafifçe masaj yaparak kendini toparla."

Heyecan duymanın normal olduğunu belirten Durak, 'Emeklerinin karşılığını alacağına inanıyorum' gibi sınavla ilgili olumlu konuşmaların çocuğun özgüveni arttırıp kaygıyı azaltacağının altını çizdi. Durak, sınav günü için ise ebeveynlere şu tavsiyelerde bulunuyor: "Sınav günü çocuğunuzu uğurlarken ya da vedalaşırken süreci fazla uzatmayın. 'Elinden gelenin en iyisini yapacağını biliyorum' gibi cümlelerle ona güvendiğinizi belli edin. Motive etmek amacıyla daha fazlasını söylemeye çalıştığımızda çocuğunuzun heyecanı artabilir. Çoğu zaman içten bir şekilde sarılmak çok daha fazla işe yarayabilir. Sınav çıkışında ise 'Nasıl geçti?' sorusu yerine 'Nasıl hissediyorsun?' diye sormanız daha uygun olur. Sınav nasıl geçmiş olursa olsun olumsuz eleştiri yapmamaya özen gösterin. İyi geçmemiş bir sınav için yapılacak konuşmayı kesinlikle erteleyin."

Demirören Haber Ajansı / Güncel