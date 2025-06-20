YKS'nin ilk oturumu TYT yarın yapılacak

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), yarın gerçekleştirilecek.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), yarın gerçekleştirilecek.

Bu yıl 2,5 milyondan fazla adayın katılacağı 2025- Yks, 21-22 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 250 sınav merkezinde yapılacak.

Yks'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu Tyt'ye 2 milyon 560 bin 649 aday katılacak. Sınav, 7 bin 848 bina ve 143 bin 213 salonda gerçekleştirilecek. TYT oturumunda 333 bin 836 kişi görev yapacak.

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

22 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 1 milyon 721 bin 60 aday katılacak. Sınav, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 226 bin 138 kişi görev yapacak.

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleştirilecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi sınava girecek. Sınavda 988 bina ve 10 bin 424 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 32 bin 298 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

İhtiyaçlarına göre oluşturulan erişilebilir binalardaki uygun sınav salonlarında TYT'ye toplam 12 bin 607 engelli aday girecek. AYT'ye 8 bin 352, YDT'ye ise 1094 engelli aday katılacak.

6 ilçede ilk kez YKS uygulanacak

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi, Hatay'ın Hassa ilçesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi, Kütahya'nın Gediz ilçesi, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sınav merkezlerinde ilk kez YKS gerçekleştirilecek.

YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday ise 81 yaşında. Sınava girecek adaylardan 976 bin 697'si YKS'ye ilk kez bu yıl başvurdu.

Diğer yandan, şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sınav ücretlerinden muaf tutulması dolayısıyla 12 bin 94 adaydan sınav ücreti alınmadı.

Adaylara hatırlatmalar

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.

Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerinden fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları icap ediyor.

T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri, yarın 07.00-17.00 ve pazar 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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