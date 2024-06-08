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YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi

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ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan TYT sona erdi. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu sınavda 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. AYT ve YDT oturumları ise yarın yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) sona erdi.

Bu yıl 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

TYT, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı.

Ayt ve YDT oturumları yarın

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) yarın saat 10.15'te başlayacak.

Ayt'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Ayt'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

Bu yıl YDT'ye İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi girecek.

Engelli adaylar için 2024 YKS'de, üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

Öte yandan, bu yıl 30 dakikalık ek süreden faydalanma hakkı olan engelli adayların ise sınavı 13.30'da sona erecek.

Adaylara hatırlatmalar

Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

YKS sonuçları, 17 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Ösym AYT YDT TYT Eğitim Güncel Haberler

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