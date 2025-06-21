YKS'nin İlk Oturumu TYT Başladı

Yks'nin ilk oturumu TYT başladı

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi saat 10: 15 itibariyle başladı.

Bu yıl 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi saat 10.15 itibariyle başladı. YKS'nin ilk oturumu TYT'de Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen sınava, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde girecek adaylar ise aileleri ile birlikte geldi. Adaylar sınav belgesi ve kimlikleri ile birlikte güvenlik kontrolleri ardından okul içerisine alındılar. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ise öğrenciler ve aileleri ile sohbet etmek için fakülte önünde ziyaret gerçekleştirdi.

"En geç 22 Temmuz'da da sınav sonuçlarını ilan edeceğiz"

Sınavın 81 il ve Lefkoşa olmak üzere toplam 250 merkezde yapıldığını belirten Başkan Ersoy, "Bugün 7 bin 800'ün üzerinde bina ve 143 bin salon kullanıyoruz. Sahada bugün 450 bine yakın görevlimiz koordine bir şekilde çalışmakta. Şu anda 250 merkezde sınav koordinasyon merkezlerinde çalışan görevlerimiz sürecin sağlıklı yürütülmesi, adaylarımızın güvenli, sağlıklı, konforlu sınav işlemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Emeklerinin karşılığını alacakları, çalışmalarının çabalarını karşılayacak güzel bir sınav hazırladık. Bugün Türkiye'nin sınavı, dolayısıyla beklentimiz şu, herkesten hoşgörü anlayış bekliyoruz. Sınav salonlarının, binalarının çevresinde adaylarımızın güvenli sınav yapması için hiçbir şekilde gürültü oluşturmamalarını hatırlatıyorum. Sınav sonucu ne olursa olsun, onlar bizim en kıymetlilerimiz, en değerlerimiz. En geç 22 Temmuz'da da sınav sonuçlarını ilan edeceğiz" dedi.

Sınava son 2 dakika kala yanlış fakülteye gelip giriş yapan bir aday ise son dakikalarda ise kendi sınav yerine doğru yakınarak koştu.

Yarın AYT ve YDT gerçekleşecek

YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri yarın saat 10.15'te başlayacak. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.