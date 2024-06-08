YKS'nin ilk oturumu Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da yapıldı

Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

Trabzon'da TYT'ye 30 bin 240 kişi katıldı.

Erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Aileler ise sınavın yapıldığı binaların önünde heyecanla çocuklarını bekliyor.

Öte yandan Ortahisar ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki Mimar Sinan Ortaokulu'na gelen bir öğrenci, kimliğini kaybettiğini fark etti.

İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek geçici kimlik belgesi alan öğrenciyi sınava, motosikletli polis yetiştirdi. Öğrenci polise sarılarak teşekkür etti, vatandaşlar ise alkışladı.

Ordu

Ordu'da da öğrenciler sabah saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi.

Adaylar, evrak kontrolü ve üst aramasının ardından okullara alındı. Son dakikada gelen öğrenciler koşarak okullara giriş yaparken, kapıların kapanmasının ardından gelenler ise sınava alınmadı.

Çocuklarına başarı dileyen veliler, okul çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Rize

Rize'de 10 bin 446 aday YKS'ye girdi.

Sınavın yapılacağı merkezlere gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara yönlendirildi.

Aileler ise sınavın yapıldığı binaların önünde çocuklarını heyecan ve merakla bekledi.

Artvin

Artvin'de 9 bin 823 üniversite adayı TYT'de ter döktü.

İl genelinde 26 okulda gerçekleştirilen sınavda 208 polis görev aldı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Kampüsü ve Gazi Ortaokulu'na gelen öğrenciler, kimlik kartı ve güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara alındı.

Üniversite adayları sınavda ter dökerken aileler de okul çevrelerinde bekleyişini sürdürüyor.

Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da da üniversite adayları, TYT'ye girdi.

Dışarıda bekleyen bazı ailelerin de sınava giren çocukları için dua okuduğu görüldü. ???????