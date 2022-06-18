YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınava gelen öğrenciler Öğrencilerin sınava girişi Kimlik kontrolü Sınava geç kalan öğrencilerin koşması Ailelerin bekleyişi TRABZON - Trabzon'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınava gelen öğrenciler Öğrencilerin sınava girişi Kimlik kontrolü Sınava geç kalan öğrencilerin koşması Ailelerin bekleyişi TRABZON - Trabzon'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gelen öğrenciler yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı. Aileler ise okul bahçesinin dışında bekleyişe başladı. AA / Hasan Taşcan - Güncel Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Güncel Haberler

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