YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı
AA - Hasan Taşcan - Güncel
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınava gelen öğrenciler Öğrencilerin sınava girişi Kimlik kontrolü Sınava geç kalan öğrencilerin koşması Ailelerin bekleyişi TRABZON - Trabzon'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sınava gelen öğrenciler
Öğrencilerin sınava girişi
Kimlik kontrolü
Sınava geç kalan öğrencilerin koşması
Ailelerin bekleyişi TRABZON - Trabzon'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gelen öğrenciler yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı. Aileler ise okul bahçesinin dışında bekleyişe başladı.
AA / Hasan Taşcan - Güncel