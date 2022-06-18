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YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı

AA - Hasan Taşcan - Güncel
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Sınava gelen öğrenciler Öğrencilerin sınava girişi Kimlik kontrolü Sınava geç kalan öğrencilerin koşması Ailelerin bekleyişi TRABZON - Trabzon'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Sınava gelen öğrenciler

Öğrencilerin sınava girişi

Kimlik kontrolü

Sınava geç kalan öğrencilerin koşması

Ailelerin bekleyişi TRABZON - Trabzon'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gelen öğrenciler yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı. Aileler ise okul bahçesinin dışında bekleyişe başladı.

AA / Hasan Taşcan - Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Güncel Haberler

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