YKS'nin İlk Oturumu Sakarya'da Başladı: Veliler Dışarıda Bekliyor

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sakarya'da gerçekleşti. Öğrenciler sınav için okulların önünde ter dökerken velileri ise dışarıda heyecanla bekliyor.

Yks'nin ilk oturumu başladı: Öğrenciler sınavda veliler dışarda ter döküyor

SAKARYA - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan TYT için Sakarya'da sınav yerlerine gelen öğrenciler başarılı olmak için ter dökmeye başlarken veliler ise dışarıda çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Üniversiteye giriş sınavı YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi bugün gerçekleştirilmeye başlandı. Sakarya'da da sınava girecek olan adaylar ve velileri, sabahın erken saatlerinden itibaren okulların önünde toplandı. İçeri giriş saatinin gelmesinin ardından polis ve gözetmenlerin eşliğinde sınıflara giden öğrenciler, sınavın birinci oturumuna katılarak ter dökmeye başladı. Çocuklarını sınava getiren ebeveynler ise okul çevresinde bekleyerek heyecana ortak oldu. Sınavın ilk oturumunda öğrencilere Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikten 40, fen bilimlerinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika sürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Güncel
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