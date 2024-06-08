YKS'nin ilk oturumu başladı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) gerçekleştiriliyor.

Konya'daki okullarda adaylar, sınava girecekleri okullarda kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Görevliler, kapıların kapatılmasına sayılı dakikalar kala okul çevresinde adaylara uyarılarda bulundu. Sınav için okullara girişler, 10.00'da sona erdi.

Bazı öğrencilerin okullara koşarak geldiği görüldü. Giriş süresinin bitimine dakikalar kala yetişen adaylar da okul görevlilerince hızla sınava girecekleri sınıflara yönlendirildi.

Karaman

Karaman'da ise Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde bulunan fakültelerde sınava girecek öğrenciler, evrak kontrolü ve üst aramalarının ardından binalara girdi.

Polis ekipleri, bina çevrelerinde gürültü yapılmaması için önlem aldı. Öğrencilerin yakınları, Kur'an-ı Kerim okudu.

Aksaray

Aksaray'da da adaylar, gerekli kontrollerin ardından sınav yapılacak okul binalarına giriş yaptı.

Sınava gireceği okulu karıştıran bir adayı, polis ekipleri Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'na getirdi.

Aileler de öğrenciler için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise "Yunus" olarak bilinen motorize polis ekipleri, kimliğini evde unutan ve yanlış okula gelen öğrencileri sınava girecekleri okullara ulaştırdı.

Çocukları ya da yakınları sınava giren vatandaşların okul çevrelerindeki heyecanlı bekleyişi sürüyor.