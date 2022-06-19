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YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sınava girecek öğrenciler Sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler Velilerin bahçede öğrencilerini beklemesi NİĞDE - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu...

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sınava girecek öğrenciler

Sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler

Velilerin bahçede öğrencilerini beklemesi NİĞDE - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

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