YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sınava girecek öğrenciler Sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler Velilerin bahçede öğrencilerini beklemesi NİĞDE - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu... İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sınava girecek öğrenciler Sınav giriş belgeleri kontrol edilen öğrenciler Velilerin bahçede öğrencilerini beklemesi NİĞDE - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel AYT Güncel Haberler

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