YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi Öğrencilerin okula girişi Mersin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar ter döktü. Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi Öğrencilerin okula girişi Mersin'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar ter döktü. Merkez Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesinde adaylar, aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula geldi. Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi. AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel Anadolu Lisesi Mersin AYT Güncel Haberler

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