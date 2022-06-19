YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar sınav heyecanı yaşadı. Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar sınav heyecanı yaşadı. Kilis'te YKS'nin ikinci oturumu 11 binada, 170 salonda ve 3 bin 785 adayın katılımıyla başladı. Saatler öncesinden sınavın yapılacağı merkezlere giderek bekleyen adaylar, yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı. AA / Cebrail Caymaz - Güncel Kilis AYT Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.