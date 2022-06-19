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YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar sınav heyecanı yaşadı.

Kilis'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) giren adaylar sınav heyecanı yaşadı.

Kilis'te YKS'nin ikinci oturumu 11 binada, 170 salonda ve 3 bin 785 adayın katılımıyla başladı.

Saatler öncesinden sınavın yapılacağı merkezlere giderek bekleyen adaylar, yapılan kontrollerin ardından sınava girecekleri salonlara alındı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

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