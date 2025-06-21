YKS'nin birinci oturumu olan TYT sona erdi: Adaylar Ayt'ye odaklandı

ANKARA - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sona erdi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde sınava giren adaylar ise duygu ve düşüncelerini aktardı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen ve bu yıl 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi tamamlandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınava giren adaylar, 165 dakika boyunca soruları yanıtlamak için ter döktü. Adayların yakınları ise bu süreçte fakülte dışında onları sabırla bekledi. Pek çok aile sınava giren çocukları için dua okudu. Bazı veliler ise yanlarında sandalyelerini ve atıştırmalıklarını getirip yakın çevreye kuruldular ve saatlerce dışarda beklediler. O süreçte dışarıda bekleyen veliler, sınav süresinin sonunda ise sınavdan çıkan adaylar duygu ve düşüncelerini İhlas Haber Ajansı muhabirine aktardı.

"Hedefi anne ve baba mesleği olan eczacılık"

Çocuğu için uzun ve yorucu bir süreç olduğuna değinen Emirhan Demirkul, "Aile olarak halledilmesi gereken bir süreç. Umarım güzel, sağlıklı günlerde iyi bir okul kazanır. Hedefi anne ve baba mesleği olan eczacılık. Çocuğumuzu çok seviyoruz, ne olursa olsun hep yanındayız. Anımız farklı. Oğlum 2 sene önce sınava girmişti Kaan ile. Fatma hanımlar da söz vermişlerdi kızınızın sınavına biz de geleceğiz diye. Destek için geldiler" dedi.

"Başarısı için dua ediyoruz burada"

Kızının 3 yıldır sınava hazırlandığını belirten Fatih Çiçek, "Kızım çabaladı, emek harcadı. İnşallah mahcup etmez Allah. Emeklerinin karşılığını alır. Zor bir süreç, Allah tüm çocuklarımızın yardımcısı olsun. Başarısı için dua ediyoruz burada. Bilgisayar Mühendisliği, yazılım istiyor. Tıpla ikisi arasında kaldı ama daha çok yazılımı tercih edecek gibi. Sonucuna bakacağız, gelen puana göre karar vereceğiz. Ankara istiyor, biz de çocuğumuz yanımızda olsun istiyoruz" diye konuştu.

İlk defa sınava girdiğini dile getiren Ayşenur Ünlüer, "Sınav anı ilk başta strestilydi, ilk soruyu çözünce biraz geçti. Stresimi biraz daha yönetebilirdim. Süre sıkıntısı yaşadım biraz. Paragraflar uzundu, bir de bazı paragrafların anlaşılması zordu. Matematikte süre sıkıntısı yaşadım, çok kolay da vardı çok zor sorular da vardı. Sayısalcıyım, asıl Ayt'den beklentiliyim. TYT'den de yaptım bir şeyler. Yapay Zeka Mühendisliği'ni istiyorum, beklentiliyim. Hacettepe'de var, ODTÜ'de yok. Üzülmüştüm. Süre biraz daha uzun olsa daha iyi şeyler yapabilirdim. TYT ile yıldızım barışmadı zaten hiç. Gece gündüz çalıştım, öğretmenlerim bilir. Dershaneye gittim, evde sürekli çalıştım. Sosyal yaşantım sıfırdı. Bitince çok güzel bir tatil yapmak istiyorum. Herkesin umarım sınavı güzel geçmiştir" şeklinde konuştu.

"Çalışmadan girdim"

Sınavdan erken çıkan Ayça Akdeniz, "Hukuk istiyordum, tıpta istiyordum ama imkansız bu sene. Çalışmadan girdim. Böyle olacağını biliyordum yani. İlk denemem. Liseyi açıktan okudum. Hiç çalışmadım" ifadelerini kullandı.

"Hiç çalışmadım ama ümitliyim"

Sınavın gözünü korkuttuğu kadar zorlamadığını belirten Efe Kaan Koçer, "Sınav güzeldi, beklediğimden daha kolaydı. Hiç çalışmadım ama ümitliyim. Zorlamadı, çalışsam 450'den fazla yapardım ama çalışmadığım için 350 civarı bekliyorum. Paragraf çok kolaydı. Bilgisayar Mühendisliği istiyorum, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde" ifadelerine yer verdi.

"Felsefe soruları çok zordu"

Sınavın bazı kısımlarında zorlandığını ve süre sıkıntısı çektiğine değinen Bahar Uslu, "Beni zorlayan yönleri, felsefe soruları çok zordu. Sosyalde bir düştüm. Süreyi pek bir yetiştiremedim ama genel olarak güzeldi. Beklediğim gibiydi. İlk girişim, eşit ağırlıktan gideceğim. Hangi bölümü istediğime karar veremedim. Bu sınavdan sonra bakacağız puanlara" dedi.

"Biraz süre sıkıntısı yaşadım"

Sınavının genel olarak güzel geçtiğini söyleyen Nazlı Bilgen, "Biraz süre sıkıntısı yaşadım. Özellikle matematikte normalde daha iyi yapıyordum. Çok yetiştiremedim, ona canım sıkıldı. Onun dışında güzeldi. Diğer senelere göre bir tık daha kolaydı. Türkçesi özellikle, sosyali de ama yine eleyici bir sınavdı. Eşit ağırlığım, psikoloji istiyorum. TEDÜ düşünüyorum TOBB olabilir belki, puanıma göre bakacağım. Ayt'den umutluyum" diye konuştu.

"Sınav daha zor olsun istiyordum"

Ayt'den daha ümitli olduğunu belirten Nehir Yıldırım, "Açıkçası ortalama geçti. TYT benim en büyük korkum. Ayt'ye daha çok çalıştım, sayısalcıyım. Türkçe ve sosyal beni zorladı, çok çalışmamıştım. Fen rahat geçti. Moleküler Biyoloji ve Genetik, Başkent Üniversitesi'ni istiyorum. Biyolojim çok daha iyi olduğu için bu yönden gitmek istiyorum. Sınav daha zor olsun istiyordum. Herkes için hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

Sınav sonu adaylar çıkmaya başladığında yakınları onları alkışlarla karşıladı ve sarılarak duygu dolu anlar yaşadılar.

YKS'nin ikinci oturumu AYT ise yarın sabah saat 10.15'te başlayacak.