YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı Sınava gelen öğrenci ve ailelerinden detay görüntüler Sınav merkezi girişlerindeki görevlilerden detay görüntü Öğrenci yakını ile röportaj KAYSERİ - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri... Sınava gelen öğrenci ve ailelerinden detay görüntüler Sınav merkezi girişlerindeki görevlilerden detay görüntü Öğrenci yakını ile röportaj KAYSERİ - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. AA / Murat Asil - Güncel Güncel Haberler

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