YKS'nin ikinci oturumu AYT heyecanı
AA - Murat Asil - Güncel
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Sınava gelen öğrenci ve ailelerinden detay görüntüler Sınav merkezi girişlerindeki görevlilerden detay görüntü Öğrenci yakını ile röportaj KAYSERİ - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri...
Sınava gelen öğrenci ve ailelerinden detay görüntüler
Sınav merkezi girişlerindeki görevlilerden detay görüntü
Öğrenci yakını ile röportaj KAYSERİ - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.
AA / Murat Asil - Güncel