YKS maratonu başladı: TYT oturumu Diyarbakır'da yapıldı

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) Türkiye genelinde ve Diyarbakır'da başlamış olup, öğrenciler ailelerinin desteğiyle sınav salonlarına alındı.

Yks maratonu ilk oturumu TYT ile başladı

DİYARBAKIR - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi ile tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da başladı.

Sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, ailelerinin ve öğretmenlerinin destekleri eşliğinde sınav salonlarına alındı. Diyarbakır'da pek çok okul önünde yoğunluk yaşanırken, bazı aileler çocuklarını yalnız bırakmayarak okul önlerinde dua edip, Yasin-i Şerif okuyarak bekleyişe geçti.

Sınava son dakikada yetişti

Diyarbakır Fatih Lisesinde bir öğrenci son dakikada sınava yetişti. Dicle Üniversitesinde ise trafik yoğunluğundan dolayı sınava geç kalabileceğini düşünen öğrenciler araçlarından inip motosikletli güvenlik güçlerinden yardım istedi. Öğrenciler motosikletli güvenlik ekiplerince sınava girecekleri binaya yetiştirildi.

Üç oturumdan oluşan YKS sınavının ilk ayağı olan TYT saat 10.15'te başladı. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi ise 22 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Aynı gün saat 15.45'te Yabancı Dil Testi oturumu gerçekleştirilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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