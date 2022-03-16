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YKS için geç başvuru süreci başladı

AA - Selma Kasap - Güncel
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YKS için geç başvuru süreci başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için iki gün sürecek geç başvurular başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için iki gün sürecek geç başvurular başladı.

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruda, "2022 YKS için 16-17 Mart 2022 geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (17 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

AA / Selma Kasap - Güncel

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Twitter, Mart, Güncel, Haberler

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