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YKS heyecanı yaşandı

AA - Barış Yalçınkaya - Güncel
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Sınav yapılacak okulun bahçesi Sınava gelen öğrenciler Dua eden veliler Son dakikada sınava yetişen öğrenci Kapıların kapatılması ERZİNCAN - Erzincan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

Sınav yapılacak okulun bahçesi

Sınava gelen öğrenciler

Dua eden veliler

Son dakikada sınava yetişen öğrenci

Kapıların kapatılması ERZİNCAN - Erzincan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

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