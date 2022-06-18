YKS heyecanı yaşandı Sınav yapılacak okulun bahçesi Sınava gelen öğrenciler Dua eden veliler Son dakikada sınava yetişen öğrenci Kapıların kapatılması ERZİNCAN - Erzincan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Sınav yapılacak okulun bahçesi Sınava gelen öğrenciler Dua eden veliler Son dakikada sınava yetişen öğrenci Kapıların kapatılması ERZİNCAN - Erzincan'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. AA / Barış Yalçınkaya - Güncel Erzincan Güncel Haberler Son Dakika

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