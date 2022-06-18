- YKS heyecanı bazı öğrenciler için başlamadan bitti

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde geç kalan öğrenci sınava alınmadı

Edirne'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu bugün gerçekleşirken, sınava geç kalan bir öğrenci okula alınmadı. Okul önünde bir veli araçtan görevlilere sitem ederken, öğrenci araçtan inerek okula koştu

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç oturumda tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk ayağı olan TYT bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Aylardır sınava hazırlanan öğrenciler içeride emeklerinin karşılığını almayı beklerken dışarıda ise velilerin ve refakatçilerin heyecanlı bekleyişi gözlendi. Yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile bekleyen veliler, Kura'n-ı Kerim okudu, dualar etti.

Geç kalan öğrenci sınava alınmadı

Sınav yerine saatler öncesinden gelen öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonlarına alınırken veliler ise okul dışına çıkarıldı. Saat 10.15'te başlayacak sınav için okulların kapıları saat 10.00 itibariyle kapandı. Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde bir öğrenci, kapıların kapanmasından 6 dakika sonra koşarak sınav yerine geldi, ancak kurallar gereği görevliler tarafından içeri alınmadı. Okul dışında bekleyen veliler öğrenciye, 'Görevlilere sınav kağıdını göster, içeri girebilmek için biraz daha ısrar et, kapının üzerinden atla' gibi tavsiyelerde bulundu. Sınav giriş belgesini gösterse de içeri giremeyen öğrenci bir süre okul kapısında bekledikten sonra pes ederek okulun önünden ayrıldı.