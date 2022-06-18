YKS heyecanı Zabıta ekiplerinin öğrencileri okula getirmesi Kentte sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı. Zabıta ekiplerinin öğrencileri okula getirmesi Kentte sınavın gerçekleştirildiği okulların çevresinde güvenlik güçleri tedbir aldı. KOCAELİ - İzmit Ortaokulunda sınava girecek öğrenciler, sınav saati öncesinde velileriyle okul önünde yoğunluk oluşturdu. Okul bahçesine alınmayan veliler ise çocuklarının başarısı için dışarıda dua etti. Okula annesiyle koşarak gelen bir öğrenci de geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmayınca gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan bazı öğrencileri polis ve zabıta ekipleri sınava yetiştirdi. AA / Güncel Kocaeli Zabıta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› YKS heyecanı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.