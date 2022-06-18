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YKS heyecanı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük Üniversitesindeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar Bazı adayların sınav yerine koşarak gelmesi Bazı öğrencilerin polis ekipleri, üniversitenin ring araçları ve motosikletle sınava yetiştirilmesi Kimliğini ve sınava giriş belgesini unutan bazı adaylara güvenlik...

Karabük Üniversitesindeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar

Bazı adayların sınav yerine koşarak gelmesi

Bazı öğrencilerin polis ekipleri, üniversitenin ring araçları ve motosikletle sınava yetiştirilmesi

Kimliğini ve sınava giriş belgesini unutan bazı adaylara güvenlik görevlilerinin yardımcı olması

KARABÜK - Karabük Üniversitesindeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona girdi.

Çocuklarını sınava girdikleri binaların önünde bekleyen bazı veliler, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı öğrenciler sınav yerlerine koşarak gelirken bazı öğrenciler de polis ekipleri, üniversitenin ring araçları ve motosikletle sınava yetiştirildi.

Öte yandan, kimliğini ve sınava giriş belgelerini unutan bazı adaylara güvenlik görevlileri ile polis ekipleri yardımcı oldu. Bir adayın sınava giriş belgesi güvenlik noktasındaki bilgisayardan çıkarıldı.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

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