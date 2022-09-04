YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu
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YKS ek yerleştirme tarihleri belli olduYÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme takvimi belli oldu.
YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu
YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme takvimi belli oldu. 2022 YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.
Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) yapılan açıklamaya göre ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr?" internet adresinden veya 'ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül'de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek. Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.
Haber: ?ANKARA,