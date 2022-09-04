YKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme takvimi belli oldu. 2022 YKS sonuçlarına göre 2022-2023 akademik yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) yapılan açıklamaya göre ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr?" internet adresinden veya 'ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül'de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek. Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

Haber: ?ANKARA,