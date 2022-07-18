YKS'de TYT ile YDT İngilizce Türkiye birincisi Zeynep Dila Kuyucu başarısını değerlendirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) İngilizce Türkiye birincisi Zeynep Dila Kuyucu, "Bilgisayar mühendisliği seçmek istiyorum. Boğaziçi, Sabancı, İTÜ olabilir. Bilgisayar mühendisliğinin bir dalına yönelerek mesleğimde olabileceğimin en iyisi olmak istiyorum." dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir özel okuldan mezun olan, doktor anne ve babanın çocuğu 18 yaşındaki Zeynep Dila Kuyucu, AA muhabirine, sınavdan iyi bir sonuç beklediğini, gelen birinciliğin kendisini gururlandırdığını söyledi.

Güne annesinin odasına girerek sınav sonuçlarının açıklandığını bildirmesiyle "merhaba" dediklerini dile getiren Kuyucu, "Sabah 07.30 civarı annem kapımı açtı, 'Üniversite sınav sonuçları açıklandı.' dedi telaşla. Heyecandan ben bakamadım, annem baktı sonuçlara. 'TYT'de birinci olmuşsun.' dedi. Çok sevindik, gururlandık. Sınavın iyi geçtiğini biliyordum, birinci olabilir miyim emin değildim ama iyi bir sonuç bekliyordum. Öyle de oldu." diye konuştu.

Kuyucu, 9. sınıftan beri derslerine düzenli çalıştığını aktararak, konuları hiçbir zaman ertelemediğini, "Şunu sonra yapayım" diye geriye atmadığını, böylelikle 11-12. sınıfa geldiğinde çoğu TYT konusunu tamamladığını kaydetti.

"Her saniyenin önemi var"

Kuyucu, başarılı olmasını sağlayan etmenleri ve hedefleri hakkında şunları anlattı:

"Düzenli ders çalışmam sayesinde TYT'nin yüzde 90'ı hallolmuştu 12'ye geldiğimde. Son senemde sadece eksiklerimi kapattım ve TYT denemesi çözdüm. Özellikle 11. sınıfın başından itibaren iki haftada bir TYT denemesi çözdüm. Böylelikle hem eksiklerimi gördüm hem de hızlanmama katkı sağladı. Bilgisayar mühendisliği seçmek istiyorum. Boğaziçi, Sabancı, İTÜ olabilir. Bilgisayar mühendisliğinin bir dalına yönelerek mesleğimde olabileceğimin en iyisi olmak istiyorum. Yapabileceklerimin en iyisini yapıp, yeteneklerimi sonuna kadar kullanarak bilgisayar mühendisliğinden devam etmek istiyorum.

Yalnızca ders çalışan birisi değildim ama çok sosyal de değildim. Sosyal olmamamın ders çalışmamla bir alakası olmadığını düşünüyorum. Hobilerime de vakit ayırdım. 12. sınıfta bile ayırdım. Hiçbir zaman sabahlamadım. Tüm gün okulda çalışıyor, eve gelince de maksimum 3-4 saatimi ayırıyordum. Sonra yatıyordum, uykumdan da fedakarlık yapmadım. Lisede bir süre voleybol oynadım. Kitap okurdum. Vaktimin çoğunu kitap okuyarak geçirirdim. 11. sınıfın sonundakiler, 'Vaktim bitti, 1 sene neye yeter.' diye düşünmeyin. Her saniyenin önemi var. Panik yapmadan, sakin bir kafayla konuları tekrar edin, üstünden geçin, eksiklerinizi belirleyin ve onlara kafa yorun. Sonrasında zaten, bir iki tekrarda TYT'nin çoğunluğu hallolur."

Kuyucu, bir erkek kardeşi olduğunu, onun da bu yıl LGS'ye girdiğini ve 2 yanlışla 0,11'lik dilimde yer aldığını, onu da mezun olduğu okula kaydettirdiklerini sözlerine ekledi.

Baba Mehmet Kuyucu ise kızının hep başarılı bir öğrenci olduğunu, derslerine düzenli şekilde çalıştığını dile getirdi.

"Kendisiyle gurur duyuyoruz, çok mutlu olduk, çok sevindik." diyen Kuyucu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımıza olabildiğince iyi bir eğitim vermeye çalıştık. İyi şekilde eğitilmeleri için elimizden gelen gayreti gösterdik. Onlar da sağ olsunlar yüzümüzü kara çıkartmadı, ikisi de başarılı, ikisiyle de gurur duyuyoruz. Oğlumuz LGS'ye girdi, o da başarılı oldu ablasının okuluna gidecek."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay da yaptığı yazılı açıklamada, TYT ve İngilizce dil alanlarında aldığı 500 tam puan ile kendilerini gururlandıran Zeynep Dila Kuyucu'yu ve öğretmenlerini tebrik ettiğini belirterek, "İnşallah bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Kaymakamlığımız koordinesinde çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlayabilmenin sorumluluğuyla ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.