YKS'de derece yapanların değişmeyen adresi 7 yıldır Medipol

Bilim insanı yetiştirme vizyonuyla hareket eden Medipol Üniversitesi, lisans eğitiminde yüzde 40'a ulaşan akredite oranı ve 42 bin öğrencisi ile Türkiye'nin "en büyük" vakıf üniversitesi olarak öne çıkıyor.

Bilim insanı yetiştirme vizyonuyla hareket eden Medipol Üniversitesi, lisans eğitiminde yüzde 40'a ulaşan akredite oranı ve 42 bin öğrencisi ile Türkiye'nin "en büyük" vakıf üniversitesi olarak öne çıkıyor.

Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2010'da eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan İstanbul Medipol Üniversitesi, kısa süre içinde büyük bir gelişme göstererek Türkiye'nin "en büyük" vakıf üniversitesi haline geldi.

Medipol, 12 fakülte, 1 yüksekokul, 4 MYO, 5 enstitü, 21 uygulama ve araştırma merkezi, 141 laboratuvar, sayısı 1500'ü bulan akademik kadrosu ve 42 bini aşkın öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Rakamsal büyümesinin yanı sıra sunduğu eğitimin kalite çıtasını günden güne daha yukarılara taşıyan Medipol'ün 29 lisans programı ve dil okulu ulusal-uluslararası akreditasyonlarını tamamladı, kalitesini tescil ettirdi. Tüm Türkiye'de üniversitelerde akredite lisans programı ortalaması yüzde 10,65 iken Medipol'de bu oran yüzde 40.

Vakıf üniversiteleri arasında en çok uluslararası öğrencinin eğitim aldığı adres olan İstanbul Medipol Üniversitesinde 142 ülkeden 10 binin üzerinde misafir öğrenci eğitim görüyor.

Japonya'dan Almanya'ya, İspanya'dan Türkmenistan'a kadar geniş bir coğrafyadan talep gören Medipol'de uluslararası öğrencilerin lisans programlarına kabulü için, SAT, ACT, ABITUR gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yüksek puan almaları ya da lise diplomalarından yüksek puanlara sahip olmaları şartı aranıyor.

Üniversite sınavında derece yapanların tercihi Medipol

2016'dan beri YKS'de derece yapan öğrenciler 7 yıldır Medipol'ü tercih ediyor. 2022 YKS'de TÜBİTAK Ek Puanı ile Türkiye birincisi olan iki öğrenci birden Medipol'ü kazandı. Abdullah Akif Çelikkaya ve Emirhan Şahin"n yanı sıra Türkiye üçüncüsü Bilge Ceyda Uzun da Uluslararası Tıp Fakültesini (UTF) tercih etti.

10 kişilik kontenjanının tamamını YKS'yi ilk 70'te tamamlayan adaylardan kabul eden UTF, geçen yıl da "en yüksek taban puana sahip fakülte" olarak öne çıkıyor. 2016'dan 2022'ye dek kesintisiz şekilde üniversite sınavı birincileri Medipol'ü tercih ediyor. 2021'de Hasan Mert ile Ali Eren Çakıcılı, 2020'de Özge Dilay Örüm ile Muhammed Rodi Düger, 2019'da Mehmet Berke İşler ve Umut Berat Yavuz, 2018'de Halil Hazar Gelener, 2017'de Beyza Gürbüz ve 2016'da İbrahim Ethem Hamamcı Medipol'ü tercih eden öğrenciler oldu.

Uluslararası alandaki araştırmalarda Medipol üst sıralarda

Tüm dünyadaki üniversitelerin çeşitli kriterlere göre sıralandığı pek çok listede Medipol üst sıralarda yer aldı. URAP (University Ranking by Academic Performance) 2022-2023 sıralamasında Türkiye'de 183 üniversite içinde 45. sırada, vakıf üniversiteleri arasında yedinci sırada yer alan Medipol, THE'nın (Times Higher Education) oluşturduğu dünya üniversite sıralamasında ise 1.201-1.500 bandında kendine yer buldu.

ABD'den Stanford Üniversitesinin hazırladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"nde Medipol'den 9 akademisyen yer aldı. Yapılan çalışmada tüm dünyadan 200 bini aşkın bilim insanı, "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" olarak iki kategoride listelendi. Medipol'den Prof. Dr. Zekai Şen 7 bin 985., Prof. Dr. Abdülbari Bener 27 bin 963, Prof. Dr. Jean de La Rosette 43 bin 642, Prof. Dr. Hüseyin Arslan 64 bin 282, Prof. Dr. Jülide Akbuğa 142 bin 318, Prof. Dr. Hasan Dinçer 142 bin 854, Doç. Dr. Serhat Yüksel 159 bin 411, Prof. Dr. Reda Alhajj 174 bin 348 ve Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk 178 bin 049 sıradan listeye girdi.

Güçlü sağlık altyapısı ve laboratuvarlarıyla dikkati çekiyor

İstanbul Medipol Üniversitesi, güçlü sağlık altyapısı ve laboratuvarlarıyla dikkati çekiyor. Öğrenciler araştırma merkezlerindeki çalışmalar sayesinde ezbercilikten uzak, pratiğe dayalı eğitim görüyor, mesleki becerilerini geliştirebiliyor.

Araştırmacılara olduğu kadar öğrencilere de hizmet veren Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (SABİTA) çatısı altında Kanser Araştırmaları, İlaç Geliştirme, Biyomühendislik ve Biyoteknoloji, Deney Hayvanları ve Genetik Hastalıklar merkezleri faaliyet gösteriyor. Bir yandan eğitim aldıkları bilim insanlarıyla birlikte araştırma projelerinin bir parçası olan Medipol öğrencileri, öte yandan derste öğrendiklerini Medipol Mega Üniversite Hastanesi başta olmak üzere İstanbul'un dört bir yanında yer alan Medipol'ün sağlık merkezlerinde uygulama imkanına kavuşuyor.

"Hedefimiz, çok yakın bir vakitte tüm lisans programlarımızda akreditasyonun sağlanması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, her yıl YKS'yi en ön sırada tamamlayan öğrencilerinin de aralarında olduğu 10 bine yakın öğrencinin Medipol'ü tercih ettiğini belirtti.

Ceran, YKS'yi en ön sırada tamamlayan öğrencilere tam burslu eğitim vermekle kalmadıklarını, hazırlık eğitimlerinin ikinci yarıyılını ABD'de yine tam bursla sağlayıp Harvard ve MIT gibi en prestijli okullarda staj yapma ve gözlemci olma imkanı sunduklarını aktardı.

Amaçlarının araştırmacı bilim insanları yetiştirerek geleceğin dünyasında Türkiye'nin üreten ve söz sahibi olan bir ülke olmasına katkı sunmak olduğunu ifade eden Ceran, Medipol'deki kalite ve akreditasyon çalışmalarına da dikkati çekerek, "Akredite olan program sayımız 29'a yükseldi. 2021 yılı verilerine göre, üniversitemiz akredite olan program sayısı açısından vakıf üniversiteleri arasında ikinci, tüm yükseköğretim kurumları arasında ise altıncı sıraya yükseldi. Hedefimiz, çok yakın bir vakitte tüm lisans programlarımızda akreditasyonun sağlanması." ifadelerini kullandı.