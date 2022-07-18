YKS'de AYT sözel birincisi Yusuf: Düzenli çalıştım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YKS'de AYT sözel birincisi Yusuf: Düzenli çalıştım

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Çınar - Güncel
 - Güncelleme:
YKS'de AYT sözel birincisi Yusuf: Düzenli çalıştım

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) sözelde Türkiye birincisi Çorumlu Yusuf Erdoğan (19), "Düzenli ve verimli çalışmayla böyle netice elde ettim, mutluyum" dedi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (YKS) Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) sözelde Türkiye birincisi Çorumlu Yusuf Erdoğan (19), "Düzenli ve verimli çalışmayla böyle netice elde ettim, mutluyum" dedi.

YKS'ye Çorum İdari Bilimler Fakültesi'nde giren fen lisesi öğrencisi Yusuf Erdoğan, AYT sözel Türkiye birincisi oldu. Derslerine düzenli olarak çalıştığını anlatan Erdoğan, "Düzenli ve verimli çalışmayla böyle netice elde ettim. Mutluyum, değişik bir his. Gerçekten düzenli çalışmadan olmuyor. Çalışırken özellikle tarih coğrafya gibi sözel derslerde bol bol tekrar yaparak konuyu iyi özümsemek ve çıkmış soruları çözmek çok önemli. Ayrıca çalışırken kaynak kitaplarının yanında özellikle internetten çok fazla istifade ettim. Sınava hazırlık sürecinde öğrenciler için büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Başarımda emeği geçen başta ailem ve okuldaki hocalarım olmak üzere tüm öğretmenlerime ve arkadaşlarıma destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.Öte yandan Yusuf Erdoğan'ın girdiği YKS sonrası soruların cevaplarına bakmak için koşarak eve gittiği anlarda ailesi tarafından çekilen fotoğrafı, sosyal medyada ilgi görmüştü.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Yusuf Erdoğan Türkiye AYT Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title