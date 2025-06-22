YKS'de 55 Bin Güvenlik Görevlisi Görevde
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 51 bin 15 polis ve 4 bin 560 jandarma personelinin görev yaptığını açıkladı ve güvenli bir sınav süreci diledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) 51 bin 15 polis ve 4 bin 560 jandarma personelinin görev yaptığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 yılı YKS sürecinin tamamlandığını hatırlattı.
Öğrencilerin sınav süreçlerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için 51 bin 15 polis ile 4 bin 560 jandarma personelinin görev yaptığı bilgisini veren Yerlikaya, görevlerini büyük bir sorumluluk bilinciyle tamamlayan polis ve jandarma personeline teşekkür etti.
Yerlikaya, YKS'nin öğrenci, veli ve öğretmenler için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel