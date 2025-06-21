YKS Çıkışı Duygusal Anlar: Genç Kızın Gözyaşları ve Annesinin Tesellisi

YKS çıkışı duygusal anlar: gözyaşlarına boğulan genç kızı annesi teselli etti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sonrası duygusal anlar yaşandı. Sınavdan çıkan adaylardan Avşin Baran, gözyaşlarına hakim olamazken, annesi onu teselli ederek moral verdi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da sabah saat 10.15'te başlayan ve öğle saat 13.00'te sona eren TYT oturumuna toplam 6 bin 600 öğrenci 24 farklı okulda katılım gösterdi. Sınav çıkışı öğrencilerin yorumları farklılık gösterirken, bazıları sınavın kolay geçtiğini belirtirken, bazıları da zorlandıklarını ifade etti. Sınavdan sonra gözyaşlarını tutamayan Avşin Baran, yaşadığı duygusal anları İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Baran, "Duygusal olmamın sebebi bir yıl boyunca hiç durmadan çalıştım. Bunu da sınavda iyi yönetemediğim için oldu ve buna dayanamadım ağladım. İnşallah güzel gelir, zordu, zorlandım çünkü çok emek verdim. ve çıktığımda çok duygulandım, ağladım çünkü bu sınava baya emek verdim. İstediğim şekilde gitmeyince kötü oluyorsun. Tek duam iyi gider sınavım" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını ve yoğun emeğinin karşılığını alma arzusunu dile getirdi.

Genç kızın annesi, kızına sarılarak teselli ederken, Avşin'in duygusal anları sınav stresinin öğrencileri ne kadar etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi.