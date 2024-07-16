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YKS Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

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ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) cevap kağıtlarını ve aday cevaplarını erişime açtı. Adaylar, cevap kağıtlarını ve işaretlemelerini 10 gün boyunca görebilecek.

(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) cevap kağıtları ve aday cevaplarını erişime açtı. Adaylar, cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemeleri, 10 gün süreyle görebilecek.

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların cevap kağıtları ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemeler de erişime açıldı. Adaylar; ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar; aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

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