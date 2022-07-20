YKS birincileri, başarılarının sırlarını anlattı

KAYSERİ'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Bahadır Selim Bakla Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) sayısal Türkiye birincisi, Yusuf Erdoğan AYT sözel Türkiye birincisi ve Yusuf Selim Torun ise AYT eşit ağırlık Türkiye ikincisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'i ziyaret eden öğrenciler, sınava nasıl hazırlandıklarını anlattı.

YKS'ye giren Bahadır Selim Bakla, AYT sayısal Türkiye birincisi, Yusuf Erdoğan, AYT sözel Türkiye birincisi, Yusuf Selim Torun ise AYT eşit ağırlık Türkiye ikincisi oldu. Öğrenciler, kazandıkları başarının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'i ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Teltik, "2 gün önce YKS sonuçları açıklandı. Kayseri'miz için sevinçli bir gün oldu. Tam puan alan 2 kişi Kayseri'den çıktı. Bu Türkiye çapında büyük başarı. Biz de bugün bu arkadaşlarımızı misafir etmek istedik. Bu 3-5 günlük bir mesele değil. Öğrencilerimiz anaokulundan lise sona kadar alınan eğitimin bir sonucu olarak bu başarıyı yakalamışlardır. Gençlerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizi kutluyorum" diye konuştu.