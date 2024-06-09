YKS AYT Sınavı Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt ve Giresun'da Gerçekleştirildi

Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Bayburt ve Giresun'da üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

Trabzon'da AYT'ye 19 bin 135 kişi katıldı. Sınavın yapılacağı merkezlere gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara yönlendirildi.

Çocuklarına başarı dileyen veliler, okul çevresinde yoğunluk oluştururken bazıları Kur'an-ı Kerim okudu.

Artvin

Artvin'de AYT, 26 okulda gerçekleştirildi. Sınav için kent merkezinde Gazi Ortaokulu ve Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi'ne gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Üniversite adaylarının ailelerinin ve yakınlarının sınav merkezlerinin bahçelerine alınmadığı sınavda, çevrede gürültü yapılmaması için görevliler vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sınav için kentte 208'i güvenlik güçleri olmak üzere 1130 personelin görev aldığı bildirildi.

Giresun

Giresun'da Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) sorunsuz başladı.

Sabah saatlerinde okullara gelen adaylar, evrak kontrolü ve üst aramasının ardından sınava gireceklere salonlara alındı.

Anne ve babalar da sınav merkezlerinin dışında heyecan içerisinde çocuklarını bekledi.

Ordu

Ordu'da sınava girecek öğrenciler erken saatte okula gelip kimlik kontrollerinin ardından içeriye girdi.

Çocuklarını binaların önünde bekleyen ailelerden bazılarının dua ettiği görüldü.

Polis, bazı okulların önünü güvenlik şeritleriyle araç trafiğine kapattı.

Rize

Rize'de 6 bin 261 aday 20 merkezde sınava girdi.

Sınavın yapılacağı merkezlere gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara yönlendirildi.

Heyecanlı olduğu gözlenen aileler de sınav binaların önünde çocuklarını dua ederek bekledi.

Öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Sınavına ise 3 merkezde 612 öğrenci girecek.

Bayburt

Bayburt'ta sınava girecek adaylar, aileleriyle sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önüne geldi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'nde öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı.

Okulun dışında bekleyen aileler de çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.