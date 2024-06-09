Üye Girişi
Haberler

YKS AYT Sınavı Başladı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Sınava son anda gelenler alkışlarla içeri girdi. Öğrenciler ter dökerken, anne ve babalar bekleyişlerini sürdürüyor.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) saat 10.15 itibarıyla başladı. Sınava son anda gelenler alkışlarla içeri girdi. Ayt'tye giren öğrenciler sınavda ter dökerken, anne ve babalar ise, okul önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) saat 10.15'te başladı. Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde sınava girecek olan adaylar yakınlarıyla okula geldi. Görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Kapının kapanmasına saniyeler kala koşarak sınava gelen öğrenciler, vatandaşların alkışları eşliğinde içeri girdi. Saat 10.00 itibarıyla kapılar kapandı. Aileler de bahçede çocuklarını beklemeye başladı.

VELİLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Fatih'teki Uzun Yusuf Ortaokulu'nda da kapıların kapanmasıyla velilerin bekleyişi başladı. Bazıları gölgede otururken bazıları da çocukları için Kuran-ı Kerim okudu.Ailelerin, yaklaşık 3 saat sürecek sınav için okulların bulunduğu sokak ve çevresindeki bekleyişleri sürerken, bazı veliler kamp sandalyelerinde oturarak zaman geçirdi.

"GÜZEL ŞEYLER UMUT EDİYORUZ"

Bağcılar'daki Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çocuklarını bekleyen veliler heyecanlıydı. Veli Filiz Çeşdal, "Çok heyecanlıyız, oğlum güzel hazırlandı, 12. sınıftan bu yıl yeni mezun oldu. Güzel şeyler umut ediyoruz, o hazırlandı çok çalıştı çok emek verdi, biz de dualarımızla destek olmaya çalışıyoruz anne baba olarak" dedi. Okul önünde kamp sandalyesine oturarak bekleyen Tolga Bal ise, "Dünden hazırlıklıyız, hepimiz heyecanlıyız. Sonuçlar herkese hayırlı olsun, Türkiye'nin yeni geleceği için önümüzdeki yıllarda hedefleri olan çocuklar bugün kendi gelecekleri için çok önemli bir sınavdalar. Aileler bahçelere alınmıyor, okul çevresinden ayrılmak da istemiyorlar manevi olarak burada olmak istiyorlar destek için. Dün TYT bugün AYT sınavına girdi, 12. sınıf öğrencisi, bakalım sonuçları göreceğiz, hayırlı olsun herkes için" dedi.

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylar 180 dakikada 160 soruya yanıt vermek için ter dökecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Baba AYT Eğitim Güncel Haberler

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Bakmadan Geçme

Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir? Resmi Gazete bugün (10 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title