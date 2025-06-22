YKS Alan Yeterlilik Testi Bursa ve Çevresinde Başladı

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Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu AYT, yoğun katılımla başladı. Sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alınırken, veliler dışarıda beklemeye başladı.

Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) başta olmak üzere sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde yoğunluk oluştu.

Sınava girecekler, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona alındı.

Sınavın başlamasıyla velilerin bazıları kamp sandalyelerinde bazıları kaldırımlarda oturarak beklemeye başladı.

Eskişehir

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi başta olmak üzere sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde yoğunluk oluştu.

Sınava girecekler, kimlik ve belge kontrollerinin yapılmasının ardından salona alındı.

Yakınları, sınava giren adayları dışarıda bekledi.

Bilecik

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) başta olmak üzere sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde yoğunluk oluştu.

Sınava girecek adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra binaya alındı.

Sınav merkezine çocuklarını getiren bazı aileler, kampüsün bahçesinde kurdukları kamp sandalyelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale

Kentte sınavın gerçekleştirileceği okulların önünde öğrenciler ve veliler yoğunluk oluşturdu.

Üniversite adaylarının, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri görevlilerce kontrol edildikten sonra binaya girişleri sağlandı.

Sınavın başlamasıyla okul bahçelerinin dışına çıkması istenen velilerin bazıları çevrelerdeki kafelerde bazıları da kamp sandalyeleri ve kaldırımlarda oturarak beklemeye başladı.

Yalova

Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için sınav merkezlerine gelen adaylar, güvenlik önlemlerinin ardından salonlara alındı.

Yalova Üniversitesi başta olmak üzere sınavın yapılacağı okullara sınava girecek çocuklarıyla gelen aileler, heyecanla çıkış saatini beklemeye başladı.

Yaklaşık 7 bin 300 adayın girmesinin beklendiği oturumda şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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