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YKS adaylarına sınav öncesi tavsiyeler

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Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Remzi Oğulcan Çıray, YKS adayı öğrencilere sınav öncesi tavsiyelerde bulundu. Çıray, sınav kaygısına dikkat çekerek, kaygıyla başa çıkma yollarını anlattı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Remzi Oğulcan Çıray, YKS adayı öğrencilere sınav öncesi tavsiyelerde bulundu.

Çıray, yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için sınav kaygısına dikkat çekti.

Sınav kaygısı taşıyan öğrencilerde, öğrenilenleri aktaramama, okuduğunu anlamama, düşünceleri organize etmede zorluk, dikkatte azalma, sınavın içeriğine değil kendisine odaklanma, zihinsel becerilerde zayıflama, enerji azlığı gibi etkilerin görülebileceğini kaydeden Çıray, şunları kaydetti:

"Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları, nefes alma, gevşeme egzersizleri, kaygıyı bastırmaya değil, onu kabul etmeye ve tanımaya çalışmak, düşünceleri durdurma tekniği, dikkatini başka noktalara odaklama tekniği kullanılabilecek başa çıkma yollarıdır. Sınav öncesi, çalışma alışkanlıklarını ve sınava ilişkin tutumları gözden geçirerek yeni bir zihinsel yapılanma yaratmaya çalışmak gerekir. Zamanı iyi kullanılmalıdır. Beslenme ve uykuya dikkat edilmelidir. Sınava yönelik çalışmaları son güne, geceye bırakmamak önemlidir. Uygun yöntemlerle kaygının azaltılmasını sağlamak gerekir."

Çıray, ailelere ise sınava ilişkin konuşmalarda özenli davranmaları, gerçekçi olmaları ve akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmaları önerisinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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