YKS 2025'in İlk Oturumu TYT İstanbul'da Başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) İstanbul'da da başladı.

2025-YKS'nin ilk oturumu TYT'de ter dökecek adayların bazıları, sabah saatlerinden itibaren aileleriyle sınava girecekleri okullara geldi.

Ailelerine sarılarak, sınav hakkında son konuşmaları yapan öğrenciler, sınav giriş kağıtları ile kimlik kartlarının kontrol edilmesi ve güvenlik kontrollerinin ardından okullara giriş yaptı.

Görevlilerce her türlü elektronik eşya, kalem, kağıt ile ambalajlı su okullara alınmadı. Öğrenciler, bu eşyalarını ailelerine ve emanet noktalarına bıraktı.

Saat 10.15'te başlayan sınava girişler 10.00'da sona erdi. Okul görevlileri, kapının kapanmasına sayılı dakikalar kala girişlerin duracağına ilişkin çeşitli uyarılar yaptı.

Bazı öğrencilerin okullara geç kalmamak için koşarak geldiği görülürken, sınava son anda yetişen adaylara diğer velilerce alkışlarla moral verildi.

Sınava geç kalanlar öğrenciler ise binalara alınmadı.

Şişli'deki Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi, İstanbul Şişli Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu ve İTÜ Gümüşsuyu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Yerleşkesinde sınav için gelen öğrenciler yapılan kontrollerin ardından okula alındı.

Giriş saatinin sona ermesinin ardından kapılar kapatılırken, görevliler velilere görüntü çekmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Bazı ailelerin de çocukları için Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Maltepe'deki TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi.

Bazı veliler, okul çevresinde taburelerde otururken, bazıları araçlarında heyecanla çocuklarını beklemeye başladı.

Sınav, üç oturum şeklinde düzenleniyor

TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere 120 soru soru soruluyor ve 165 dakika süre veriliyor.

Yarın saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nden toplamda 40 soru sorulacak yöneltilecek ve 180 dakika süreleri olacak.

Ayrıca, aynı gün 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise adaylara, İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça arasından başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.