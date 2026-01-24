Haberler

Van'da mahalle yakınına inen domuz sürüsü görüntülendi

Başkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, kırsal Özpınar Mahallesi yakınlarına indi. Sürü halinde görülen domuzlar, araç sürücüleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

VAN'ın Başkale ilçesi havaların soğumasıyla yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar kırsal mahalle yakınlarına indi. Domuz sürüsü, cep telefonuyla görüntülendi.

Başkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, kırsal Özpınar Mahallesi yakınlarına indi. Sürü halinde gezen domuzlar, seyir halindeki aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre arıcın önünde koşan domuzlar daha sonra karlı bölgede gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
