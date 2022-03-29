Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti

Demirören Haber Ajansı - Hakan Sarı - Güncel
 - Güncelleme:
Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti

VAN'ın Saray ilçesinde, doğal yaşam alanı karla kaplanınca yiyecek bulamayıp, yerleşim merkezine inen tilkiyi, muhtar Cevdet Öztürk evinde beslemeye başladı.

VAN'ın Saray ilçesinde, doğal yaşam alanı karla kaplanınca yiyecek bulamayıp, yerleşim merkezine inen tilkiyi, muhtar Cevdet Öztürk evinde beslemeye başladı. Öztürk, tilki için evinin bahçesine barınak yapacağını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava, doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını da etkiliyor. Van'ın Saray ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Dolutaş Mahallesi'nde yiyecek bulmakta zorluk çeken tilki, muhtar Cevdet Öztürk'ün kapısına kadar geldi. Öztürk, tilkiyi eve alıp, elleriyle yiyecek vererek beslemeye başladı. 15 gündür evin oturma odasına kadar gelen tilki, burada yiyecek alıp, tekrar dışarı çıkıyor. Tilkinin yemek yediği anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Beslendikten sonra uzaklaşarak gözden kaybolan tilkinin her akşam aynı saatte geldiğini söyleyen Cevdet Öztürk, "Evin oturma odasına kadar geliyor. Yemek yedikten sonra tekrar yaşam alanına dönüyor. Artık ailemize de alıştı ve çekinmiyor. Kendisine bir baraka yaptırıp, bizimle yaşamasını sağlayacağım" dedi.


Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti

Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti

Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti

Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti

Yiyecek arayan tilkiyi muhtar misafir etti

Demirören Haber Ajansı / Hakan Sarı - Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi, Saray, kar, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title